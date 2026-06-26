Detenido por atropellar a su pareja tras una discusión en San Andrés (León) y abandonar el lugar sin auxiliarla

Comisaría de Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

La víctima está fuera de peligro, ha solicitado una orden de protección y no constan denuncias previas por violencia de género entre ambos

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (LEÓN), 26 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor del atropello de su pareja para después abandonar el lugar en su vehículo sin auxiliarla tras una discusión ocurrida en el ámbito de la violencia de género en San Andrés del Rabanedo (León).

Los hechos se produjeron después de una acalorada discusión entre ambos y, según la investigación, el hombre abandonó el lugar al volante de su vehículo y, al avanzar, atropelló a la mujer, que se encontraba delante del coche en el sentido de la marcha.

Tras el impacto la víctima quedó tendida en la calzada y fue auxiliada por varios testigos, que alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Agentes de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de San Andrés del Rabanedo, comisionados por la Sala Cimacc-091, se desplazaron al lugar para atender a la víctima y recabar información sobre lo sucedido. Poco después localizaron al presunto autor en el Polígono Industrial de Trobajo del Camino, donde fue detenido.

La investigación se ha apoyado en las manifestaciones de la víctima y de varios testigos presenciales, que corroboraron la secuencia de los hechos. Además, el vehículo implicado fue sometido a una inspección ocular técnico-policial, en la que se apreciaron daños compatibles con el impacto, así como diversas marcas de arrastre o deslizamiento cuya morfología y ubicación resultan compatibles con el contacto y desplazamiento del cuerpo de una persona.

HECHOS DE ESPECIAL GRAVEDAD

Los hechos revisten especial gravedad, ya que, tras el atropello, el conductor abandonó el lugar sin auxiliar a la víctima. No constan denuncias previas por violencia de género entre ambos.

Según las mismas fuentes, tras los hechos la víctima, que ha sufrido lesiones de carácter leve y se encuentra fuera de peligro, ha solicitado una orden de protección.

Una vez concluidas las diligencias policiales el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.