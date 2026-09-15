Detenido el autor de una estafa de 15.000 euros en la compra de un coche por Internet en Miranda

Detenido en Barcelona al autor de una estafa de 15.000 euros en la compra de un coche por Internet en Miranda . - POLICÍA NACIONAL BURGOS

BURGOS 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Miranda de Ebro (Burgos) han culminado la operación 'Quatro', desarrollada con la colaboración de efectivos destinados en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, y han detenido en Barcelona a un varón de unos 30 años como presunto autor de los delitos de estafa y falsedad documental en la compraventa fraudulenta de un vehículo de alta gama a través de internet.

La investigación se inició en enero a raíz de la denuncia interpuesta por un joven en la Comisaría de Miranda de Ebro. El perjudicado había contactado con el vendedor tras localizar un vehículo de segunda mano tipo SUV en una aplicación de compraventa por internet entre particulares y profesionales, tras lo cual el presunto estafador simuló actuar en nombre de una empresa de compraventa de coches de importación de Barcelona e invitó a la víctima a continuar las conversaciones a través de WhatsApp.

En ese canal de comunicación acordaron el precio de 15.000 euros, un importe que incluía el transporte y la entrega del coche en la localidad de Miranda de Ebro. El procedimiento utilizado por el arrestado consistió en exigir en un primer momento una reserva de 500 euros y, poco después, el abono de los 14.500 euros restantes mediante transferencia bancaria, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Tras firmar el contrato e ingresar la suma requerida, el comprador comenzó a recibir excusas por parte del investigado sobre diversos retrasos hasta que éste cortó toda comunicación y dejó de responder a llamadas y mensajes. Además del caso de Miranda de Ebro, las gestiones policiales han permitido esclarecer que el detenido estaría involucrado en al menos otros dos fraudes de la misma naturaleza cometidos mediante el mismo engaño con compradores en Sevilla y en la provincia de Barcelona.

La localización y detención del sujeto se ha llevado a cabo en Barcelona durante el pasado mes de agosto tras la coordinación de distintas unidades policiales. Asimismo, de las diligencias practicadas han resultado investigados dos individuos más por su papel como 'mulas' bancarias para ocultar la filiación real del autor y dificultar el rastreo del dinero, por lo que serán los tribunales quienes determinen su grado de responsabilidad penal.