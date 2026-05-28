Detenido en Burgos cuando intentaba huir por el tejado tras una denuncia por violencia machista

Archivo - Un agente y un coche de la Policía Nacional en Valladolid. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

BURGOS, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burgos a un varón, con un historial de más de 20 detenciones, cuando intentaba huir a través del tejado de la vivienda de su pareja tras denunciarle esta por violencia de género.

La detención se llevó a cabo en la tarde del pasado sábado 23 de mayo, después de que la mujer presunta víctima de violencia de género se personase a mediodía en dependencias policiales de la Avenida de Castilla y León para realizar una denuncia por varios episodios de malos tratos físicos y psicológicos sufridos a lo largo de los últimos meses por parte del varón, al que nunca antes había denunciado-.

Además, la mujer manifestó que el individuo podría encontrarse en su domicilio en contra de su voluntad, de manera que se estableció un dispositivo policial con el objetivo de garantizar, por un lado, la asistencia y protección continua de la víctima, y por otro la localización y detención del presunto autor.

Así, varios agentes de la Policía Nacional accedieron al domicilio de la mujer, un piso ubicado en el casco histórico de Burgos, en el que no encontraron al sospechoso, pero sí indicios que evidenciaban su presencia allí momentos antes.

Por tal motivo, se encaramaron al tejado a través de una ventana, lugar donde, escondido y agazapado, fue arrestado, no sin antes oponer una fuerte resistencia e incluso arremeter contra los policías.

El detenido presenta un dilatado historial policial de más de 20 detenciones previas, principalmente por delitos contra la propiedad.