Detenido en Burgos un extranjero sin permiso de trabajo que pagó a otro para usar su identidad y poder hacerlo

BURGOS, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Burgos a un extranjero de entre 30 y 40 años que carece de autorización para trabajar en España que utilizó la documentación de otro hacerlo en una fábrica a cambio de una contraprestación económica mientras se busca para su arresto a la persona que cedió su identidad al no haberle localizado.

La investigación comenzó a finales del pasado año, cuando una empresa radicada en Valladolid y subcontratada para realizar labores de limpieza en las instalaciones de un centro de producción del polígono de Villalonquejar de Burgos, interpuso denuncia al tener conocimiento de que, si bien había formalizado un contrato de trabajo con una persona para realizar las labores indicadas, era otra diferente la que acudía a realizar su jornada laboral.

Las primeras gestiones practicadas permitieron determinar la veracidad de tales informaciones y se comprobó que la persona que formalizó el contrato nunca acudió a su puesto de trabajo, si no que lo hacía el que después fue detenido, quien carecía de autorización para trabajar en España. A juicio de los investigadores, las diligencias policiales realizadas acreditan que ambos individuos actuaron en connivencia, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Así, el primero de ellos, quien en origen firmó el contrato con la empresa matriz, le facilitó su documentación y sus datos al detenido, quien fue en realidad quien acudía al puesto de trabajo, actividad para la que no estaba legalmente autorizado.

Del mismo modo, el detenido utilizó dicha filiación para gestionar la apertura de una cuenta bancaria donde percibir la nómina. Todo ello, como ha quedado acreditado, a cambio de una contraprestación económica de carácter mensual.

Por ello, se investiga al detenido por delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil mientras se ha emitido una orden de búsqueda nacional para el otro individuo, quien no ha sido localizado por el momento.