Detenido en Burgos un joven buscado en Rumanía con una condena de cuatro años de cárcel por un robo violento

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

BURGOS 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han localizado y detenido en Burgos a un hombre de entre 20 y 25 años de edad sobre quien pesaba una orden europea de detención y entrega dictada por un Juzgado de Rumanía -país de origen del arrestado- el pasado mes de julio.

La orden de busca y captura es consecuencia de la condena de cuatro años de prisión impuesta al arrestado por la participación en su país de un robo con violencia en enero de 2026, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Tras recibir la información y los detalles sobre dicha orden por parte del grupo de localización de fugitivos de la Policía Nacional a nivel central, a última hora de la tarde del pasado 31 de agosto agentes de la Comisaría Provincial localizaron y detuvieron en un barrio de la capital a este joven, al que se trasladó a dependencias policiales para efectuar los trámites previos a su puesta a disposición del tribunal reclamante.

El destino final del arrestado es su entrega a las autoridades judiciales de Rumanía, previa presentación ante la Audiencia Nacional, órgano al que ya ha sido trasladado.