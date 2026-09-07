Detenido en Burgos, junto a otros tres, por el robo de una furgoneta que conducía drogado y sin permiso

Archivo - Un vehículo policlal. Foto archivo - POLICÍA LOCAL - Archivo

BURGOS 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Burgos ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, como presuntos autores de la sustracción de una furgoneta que figuraba como robada, y ha puesto a disposición de sus progenitores a un menor de 13 años que también se encontraba en el vehículo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 08.15 horas del sábado, cuando una patrulla de la Unidad de Protección Ciudadana de la Policía Local dio el alto, en el entorno de la plaza Francisco Sarmiento, a una furgoneta con matrícula portuguesa que había levantado las sospechas de los agentes.

En el interior del vehículo viajaban tres personas en el habitáculo delantero: un hombre de 32 años, una mujer de 39 y un menor de 13 años. En la zona de carga se encontraba otro hombre, también de 32 años, que estaba durmiendo y presentaba claros síntomas compatibles con encontrarse bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Tras identificar a todos los ocupantes, los agentes comprobaron la documentación del vehículo. Desde la Sala del 092 se informó a la patrulla de que la furgoneta figuraba con una reseña por robo, denunciado ante la Guardia Civil de Villadiego. Los agentes comprobaron además que el conductor tenía el permiso de conducir sin vigencia por pérdida de vigencia y presentaba signos compatibles con el consumo de sustancias estupefacientes.

Por este motivo, fue sometido a una prueba de drogas por parte de un equipo de atestados, que ofreció un resultado positivo en cocaína, a la espera de su correspondiente confirmación mediante los análisis de laboratorio.

Durante el posterior registro del vehículo, los agentes localizaron útiles para el consumo de sustancias estupefacientes y diversas herramientas. Además, ninguno de los ocupantes pudo ofrecer una explicación que justificara de forma creíble la utilización de la furgoneta, que había sido denunciada por robo días antes.

En el caso del menor de 13 años, los agentes informaron de lo sucedido a la Fiscalía de Menores de Burgos y quedó a disposición de sus progenitores. Las tres personas detenidas, así como el menor, cuentan con un amplio historial de intervenciones registrado en los archivos de la Policía Local de Burgos.