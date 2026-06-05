Detenido en Burgos un matrimonio tras hallar la policía 73 gramos de cocaína en su domicilio de Gamonal. - POLICÍA NACIONAL BURGOS

BURGOS 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Burgos han detenido a un matrimonio tras intervenirle un total de 73 gramos de cocaína en su domilio ubicado en el barrio de Gamonal, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La operación contra el tráfico de cocaína a pequeña escala se ha llevado a cabo el pasado miércoles y en ella se ha logrado desarticular un nuevo "punto negro" de venta de esta dañina sustancia a consumidores finales. Semanas atrás, a la Comisaría de la Avenida de Castilla y León llegaba información sobre un sujeto de mediana edad, ya detenido en el año 2022 por su relación con la distribución de cocaína, quien pudiera continuar comerciando con esta sustancia, usando como "tapadera" su negocio abierto al público, del sector servicios, ubicado en una popular calle del barrio de Gamonal.

Ante ello, se iniciaron diligencias policiales de investigación que han permitido, en colaboración con efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Burgos, reunir los indicios suficientes para obtener un mandamiento de entrada y registro en el domicilio familiar, situado en el mismo distrito capitalino y lugar donde se consideraba que el investigado pudiera esconder la droga.

Este miércoles por la mañana se llevaba a cabo esta diligencia, dando como resultado la intervención de los siguientes efectos: 72,94 gramos de cocaína, dispuestos en cuatro envoltorios de diferentes cantidades; siete blíster del medicamento contra la disfunción eréctil sildenafilo (54 pastillas); 1.845 euros, distribuidos en billetes de distinto valor facial, así como báscula de precisión y fleje para el cierre de bolsas y dosis.