Detenido en Burgos por pedir fotos eróticas por redes sociales a una menor y enviar una imagen de sus genitales

BURGOS, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Burgos a un varón de entre 20 y 30 años que contactó con una menor de 16 años a través de redes sociales, le pidió fotos eróticas y, aunte su negativa, envió imágenes de sus genitales.

Los hechos investigados ocurrieron a finales del verano de 2025, cuando el detenido --arrestado el 27 de enero-- contactó con la menor a través de un perfil de Instagram y, tras unos mensajes iniciales, le pidió que le enviara fotografías de contenido erótico. Por su parte, a pesar de la negativa de la víctima, quien le indicó su minoría de edad, él le envió fotos de sus genitales.

La investigación ha verificado que el presunto autor conocía a la víctima y ambos residen en la ciudad, han informado a Europa Press fuentes policiales, que han precisado que, a pesar de que la menor bloqueó el perfil de su interlocutor, al día siguiente éste contactó de nuevo usando un perfil distinto, insistiendo en su requerimiento sexual e invitándola incluso a mantener relaciones íntimas personales.

Recabada la denuncia sobre lo ocurrido, agentes especializados en delitos tecnológicos de la Comisaría de la Policía Nacional de Burgos iniciaron una investigación, cuyas gestiones han permitido identificar plenamente al presunto autor de los hechos.

Una vez detenido, el órgano judicial competente autorizó la entrada y registro en el domicilio del mismo con el objeto de hallar algún dispositivo con acceso a Internet relevante en la investigación.

En este sentido, los agentes localizaron dos teléfonos móviles inteligentes y una tablet, evidencias digitales que ahora se analizan con el doble objetivo de encontrar más indicios de su participación delictiva o descubrir la existencia de otras víctimas.

Una vez puesto a disposición judicial, la autoridad ha decretado medidas cautelares, consistentes en la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima por cualquier medio.