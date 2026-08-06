Detenido en Burgos por robar 20 metros de cableado del alumbrado público

BURGOS 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Burgos han detenido a un joven de 27 años como presunto autor de un delito de hurto agravado por la sustracción de cableado del alumbrado público, en concurso con un delito de daños, así como por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad tras proferir insultos y amenazas graves durante su arresto.

Los hechos se produjeron sobre las 02.25 horas del pasado lunes, 3 de agosto, cuando una patrulla acudió a la altura del número 13 de la calle Pozanos tras ser alertada por la sala del 112.

Un aviso informaba de la presencia de un hombre que manipulaba las arquetas del suministro eléctrico y cortaba el cableado a lo largo de la vía, informa el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Una patrulla de la Unidad de Respuesta Rápida (URR) se desplazó al lugar y localizó al sospechoso agazapado entre dos vehículos estacionados. Junto a él, los agentes hallaron una cizalla y un destornillador utilizados presuntamente para cometer la sustracción.

Tras inspeccionar la zona entre los números 9 y 13 de la citada calle, la Policía comprobó que las arquetas habían sido manipuladas y que el cable de toma de tierra estaba cortado, y se habían extraído aproximadamente 20 metros de material.

Personal de la empresa responsable del mantenimiento del alumbrado público, se personó en el lugar para verificar los daños en la instalación. Asimismo, los operarios confirmaron que en la cercana calle Pintor Sorolla también se habían cortado los cables de tierra de varias arquetas.

La sustracción de este material dejó parte de la infraestructura eléctrica sin protección frente a posibles derivaciones, lo que generó un importante riesgo para la seguridad, sumado a un perjuicio económico que supera ampliamente los 400 euros.

La detención se efectuó una vez que el oficial de sala del 092 comprobó que el arrestado estaba implicado en hechos similares ocurridos este año, concretamente el 16 de febrero en la calle Uruguay y el 26 de mayo en la calle Los Corrales, en el barrio de Villalonquéjar.

Durante su arresto y traslado a dependencias policiales, el joven profirió insultos y graves amenazas a las fuerzas de seguridad.