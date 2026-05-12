Detenido en Cacabelos (León) un varón que no reingresó en la cárcel de Asturias tras un permiso en 2025

La Guardia Civil ha detenido en Cacabelos (León) a un varón con 13 requisitorias en vigor que no reingresó en la cárcel de Asturias tras un permiso penitenciario en 2025. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Cacabelos (León) a un varón de 40 años que en diciembre de 2025 aprovechó un permiso penitenciario para no reingresar a la cárcel de Asturias y sobre el que pesaban tres requisitorias de ingreso directo en prisión y diez de averiguación de domicilio dimanantes de diferentes juzgados de todo el territorio nacional.

Además, se le imputan los presuntos delitos de robo, hurto de uso de vehículo a motor y atentado contra agentes de la autoridad, resistencia y desobediencia, al resistirse activamente a su detención.

La actuación se deriva del traslado de los agentes de la Guardia Civil el pasado sábado, 9 de mayo, a un domicilio de Cacabelos, tras recibir un aviso de una fuerte discusión en su interior. A la llegada de las patrullas de seguridad ciudadana el ahora detenido intentó huir por una ventana, pero fue interceptado y asegurado por los intervinientes.

Además, fruto de esta intervención, se recuperó un vehículo que había sido sustraído en la localidad leonesa de Astorga el pasado mes de abril, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

En diciembre de 2025 el detenido aprovechó un permiso penitenciario para no reingresar al Centro Penitenciario de Asturias, lugar donde cumplía condena por un delito de estafa ocurrida en Cacabelos y desde ese momento permanecía en paradero desconocido.

Las diligencias instruidas y el detenido fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Ponferrada en funciones de Guardia, que ordenó su ingreso en prisión.

Hasta el día de ayer la Guardia Civil de León ha procedido a la detención de 46 personas sobre las que pesaban distintas requisitorias judiciales y policiales, entre ellas, órdenes de búsqueda, detención y personación, que fueron puestas posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente.