Detenido por causar dos incendios y un robo en Navas del Marqués (Ávila)

LAS NAVAS DEL MARQUÉS (ÁVILA), 31 (EUROPA PRESS)

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a un hombre por presuntamente provocar dos incendios y por un robo en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la localidad, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

La investigación se inició el pasado 3 de octubre, cuando la Benemérita tuvo conocimiento, a través de la Policía Local de Las Navas del Marqués, de un conato de incendio en el camino conocido como Camino de la Depuradora.

El fuego se originó de madrugada y afectó a una zona de monte bajo y zarzal, lo que acabó calcinando unos 100 metros lineales sin causar daños materiales de relevancia, han apuntado las mismas fuentes.

Tras los indicios de que el incendio hubiera sido intencionado, y ante la alarma social generada por los incendios, la Guardia Civil inició una investigación coordinada con la Policía Local que les llevó a identificar al presunto responsable.

La investigación llevó igualmente a los agentes a relacionar este suceso con otros hechos ocurridos el 23 de septiembre en la misma localidad, concretamente un incendio forestal que afectó a 5.200 metros cuadrados de pinar y monte bajo y un robo con fuerza en la EDAR.

El sospechoso, una vez localizado y debidamente identificado, fue puesto a disposición judicial en calidad de detenido el pasado 29 de octubre como presunto autor de dos delitos de incendio forestal y un delito de robo con fuerza en las cosas.

La investigación continúa abierta con el objetivo de determinar si el detenido pudiera estar implicado en otros hechos similares ocurridos en la zona.