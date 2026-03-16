Detenido por cinco robos en un establecimiento de hostelería, una gasolinera y autolavados en Valladolid

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VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a un individuo como presunto autor, junto a otras personas, de cinco robos cometidos en un establecimiento de hostelería, una gasolinera y dos autolavados ubicados en Valladolid.

La detención, que se produjo el pasado 13 de marzo, se produjo en el marco de las investigaciones de diferentes hechos delictivos cometidos en la capital vallisoletana, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Policía Nacional de Valladolid investigaba tres hechos delictivos cometidos durante la madrugada del 7 de marzo de 2026 en distintos puntos de la capital, así como su conexión con dos robos con fuerza perpetrados en un establecimiento de hostelería los días 15 y 22 de febrero del mismo año.

En concreto, durante la mañana del 7 de marzo se recibieron dos denuncias de propietarios de autolavados de coches de Valladolid. En el primero de los establecimientos, el propietario detectó al abrir el local, sobre las 7.30 horas, que durante la madrugada -entre las 3.30 y las 4.30 horas- habían sido forzados tres aspiradores y dos cajas monedero, sin llegar a sustraer el dinero de su interior. También se dañó otra caja monedero de la zona de aspiradores, de la que se llevaron 40 euros en monedas de un euro.

En el segundo autolavado, el propietario fue alertado por un empleado al encontrarse dos aspiradoras con la tapa apalancada al abrir el negocio, unos hechos habrían ocurrido entre las 5.00 y las 6.00 horas.

Esa misma madrugada, entre las 4.00 y las 6.00 horas, se produjo una tentativa de robo con fuerza en una gasolinera de la ciudad. Los autores accedieron al baño adaptado, colindante con la estación, tras forzar la puerta, con la intención de acceder al interior del establecimiento. La puerta principal presentaba igualmente signos de forzamiento, aunque no llegaron a entrar.

DOS ROBOS EN UN ESTABLECIMIENTO

Por otro lado, el Grupo de Robos mantenía investigaciones abiertas por dos robos con fuerza cometidos los días 15 y 22 de febrero de 2026 en un establecimiento de hostelería de la ciudad. En ambos hechos tres individuos encapuchados accedieron al interior mediante un método poco habitual de forzamiento del portón y se dirigieron directamente al despacho donde se guardaba la recaudación, lo que evidenciaba conocimiento previo de la distribución del local.

Las pesquisas apuntaban a que los robos fueron cometidos por cuatro personas actuando de forma concertada de las que tres habrían accedido al interior mientras que una cuarta se habría mantenido en las inmediaciones para alertar de cualquier incidencia.

Los investigadores han verificado que los robos en los autolavados y la tentativa en la gasolinera fueron cometidos por dos individuos, uno de los cuales coincide con uno de los autores plenamente identificados en los robos del establecimiento de hostelería. Asimismo, se ha podido confirmar que el vehículo utilizado es propiedad de dicho individuo.

Otro de los autores del robo en el establecimiento de hostelería fue detenido el pasado día 7 de marzo y quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.

La Policía Nacional continúa con las diligencias para identificar al resto de implicados, esclarecer completamente la participación de cada uno de ellos y determinar si existen más hechos relacionados. El individuo detenido, tras pasar a disposición judicial, ha quedado en libertad.