Detenido un conductor drogado tras sufrir un accidente al intentar fugarse en un control en Zamora

Imagen de archivo de la Guardia Civil de Zamora - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un conductor en la provincia de Zamora como presunto autor de tres delitos contra la seguridad vial y uno de atentado a agente de la autoridad, después de sufrir un accidente tras intentar huir de un control en la carretera CL-612 y acometer contra los agentes intervinientes de "forma agresiva".

Una vez identificado se instruyeron diligencias contra el detenido por conducción bajo la influencia de las drogas, negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia y de drogas y de conducción temeraria, así como otro de atentado a agente de la autoridad, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar en el marco de uno de los dispositivos especiales para la vigilancia y control del tráfico en el que agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora procedieron a la identificación del conductor de un turismo que circulaba por la carretera autonómica CL-612 (Palencia-Zamora) en las proximidades de la localidad de Zamora.

El conductor hizo caso omiso a las señales efectuadas por los agentes y aumentó considerablemente la velocidad del vehículo, por lo que los agentes iniciaron el seguimiento del vehículo fugado para tratar de identificar a su conductor.

La Benemérita ha destacado que durante la huida esta persona puso en peligro y grave riesgo su integridad física y la de otros de usuarios que en esos momentos circulaban por la vía, además de circular a una velocidad muy elevada en zig-zag.

Antes de ser interceptado sufrió un siniestro vial consistente en una salida de vía en el camino Arroyo-Valderaduey de la localidad de Roales del Pan (Zamora).

El conductor del vehículo siniestrado salió del vehículo de "forma agresiva" y acometió contra los agentes, además de negarse a la realización de las pruebas de alcoholemia y de presencia de drogas en el organismo, a pesar de mostrar síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de sustancias estupefacientes.

La Guardia Civil ha recordado que la ingesta de drogas y sustancias tóxicas influye en el conductor de un vehículo con la disminución de la capacidad sensorial, de reflejos y de atención en la conducción, ya que desvirtúan la percepción de la realidad, determinan una conducción inapropiada y crean un concreto peligro para la vida propia y del resto de los usuarios de la vía.