Detenido un conductor francés en la AP-1 cerca de Burgos por cuadruplicar la tasa de alcohol

Momento de la detención. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Burgos detuvo días a trás a un conductor francés de 66 años como autor de un presunto delito contra la seguridad vial, por conducir cuadruplicando la tasa de alcohol permitida.

Los hechos ocurrieron días atrás, en el kilómetro 8'100 de la autovía AP-1, en las proximidades de la capital. Eran las 18.35 horas cuando los agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Burgos -que se encontraban en el lugar regulando el tráfico como consecuencia del corte de un carril por una incidencia vial-, observaron una maniobra peligrosa y antirreglamentaria por parte de un turismo.

Inmediatamente le pararon para retirarle de la circulación e interesarse por las circunstancias que le llevaron a cometer dicha infracción.

Durante la entrevista para identificar al conductor infractor, comunicarle la incidencia y, en su caso, notificarle la infracción observada, los efectivos de esta patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil percibieron en la persona síntomas evidentes de haber ingerido alcohol y de encontrarse bajo su influencia.

Al realizar la prueba de alcoholemia mediante el aire espirado, el etilómetro mostró resultados positivos de 0'95 y 0'91 miligramos por litro, que no hicieron más que matizar la sintomatología externa que presentaba el varón, superando en casi cuatro veces la tasa máxima establecida para este grupo de conductores, que es de 0'25 0'91 miligramos por litro.

En base a los hechos probados y, adicionalmente, al carecer de residencia fija en España -al encontrarse en tránsito por la península- fue detenido, y junto con las diligencias instruidas, puesto a disposición judicial en los Juzgados de Burgos; paralelamente se ha confeccionado un boletín de denuncia por infracción al Reglamento General de Circulación, por conducción temeraria.