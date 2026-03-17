Detenido el conductor de un patinete eléctrico tras una persecución en Valladolid en la que hirió a dos policías

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven nacido en 2006 ha sido detenido en la capital vallisoletana como presunto autor de varios delitos de desobediencia, resistencia, contra la seguridad vial y atentado a agentes de la autoridad tras protagonizar una persecución por las calles de Valladolid montado en un patinete eléctrico en la que hirió a dos policías municipales, uno con luxación de hombro y otro con traumatismo en una pierna y corte en una mano.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal este joven dio positivo en consumo de sustancias estupefacientes.

Los hechos ocurrieron a las 23.50 horas cuando una patrulla de la Policía Municipal observó que un hombre conducía un vehículo de movilidad personal (VMP) por la acera, sin casco y sin luces tras lo que le instaron a parar y a bajarse del patinete.

Sin embargo, el hombre hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes de la Policía Municipal tras lo comenzó una persecución que comenzó en la Avenida Miguel Ángel Blanco y concluyó en la calle José Acosta.

El joven llegó a ser interceptado por una segunda patrulla de la Policía Municipal que se incorporó a la persecución y llegó a parar al muchacho que forcejeó con uno de los agentes a los que luxó un hombro. El hombre volvió a montarse en el patinete eléctrico y continuó la huída por varias calles hasta que volvió a ser interceptado por los agentes en la calle José Acosta, con patadas en la espinilla y golpes a uno de los policías.

Además y según han informado las mismas fuentes, en el intento de eludir a la policía el conductos del patinete estuvo a punto de atropellar a un peatón cuando caminaba por la calle Juan Velasco Martín.