Detenido por derramar gasolina en la vía pública y prenderle fuego en San Emiliano (León) tras una pelea

Garrafa con la que el presunto autor de los hechos vertió gasolina en la vía pública en San Emiliano (León) para prenderle fuego. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 26 años, presunto responsable de un delito de incendio con peligro para las personas y otro de daños cometidos en el exterior de un bar ubicado en San Emiliano (León), hechos cometidos al derramar gasolina en la vía pública y prenderle fuego tras participar en una pelea en el interior del citado establecimiento hostelero.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado jueves, día 2 de abril, cuando el ahora detenido, en compañía de un amigo, se encontraba en el interior de un bar y, supuestamente, ambos iniciaron un altercado con otras personas que también estaban en el establecimiento.

Tras el altercado el presunto autor de los hechos abandonó el local para regresar posteriormente a la zona con una garrafa de gasolina para derramar el contenido en la calle y, acto seguido, prender fuego con un mechero, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Como consecuencia del vertido el fuego se extendió hasta el acceso del bar y ocasionó daños leves, debido a que las personas presentes pudieron evitar la propagación y lograron sofocar el incendio sin que se produjeran daños personales.

La inmediata actuación de la patrulla de la Guardia Civil de San Emiliano permitió la identificación y detención del supuesto autor, que fue puesto a disposición de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villablino.