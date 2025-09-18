Detenido por destrozar varias puertas en un edificio al que accedió para pasar la noche en Valladolid

Detenido por acceder a un inmueble y causar daños por valor de 600 euros al destrozar varias puertas en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre por un delito de daños tras haber accedido a un inmueble de la capital y causar daños por valor de 600 euros al destrozar varias puertas cuando buscaba un sitio donde cobijarse para pasar la noche.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del miércoles, cuando los agentes recibieron un aviso que alertaba de que en un inmueble de la capital, regentado en comunidad de bienes por varios hermanos, uno de ellos había visto a través de las cámaras de seguridad cómo entraba un individuo ajeno a la finca.

A través de las cámaras se pudo ver cómo este individuo había pateado varias puertas, hasta que consiguió abrir una y acceder a la vivienda, sin que el requirente lo hubiera visto salir de la misma.

Al lugar fue comisionado un indicativo de Policía Nacional de paisano a bordo de un vehículo camuflado, que no pudo acceder al interior del edificio puesto que nadie abrió la puerta.

Los agentes permanecieron en el lugar hasta que llegó al inmueble una de las propietarias del mismo, que les franqueó el paso. Fue entonces cuando los policías realizaron una requisa por varios pisos, donde observaron los daños visibles en las puertas, hasta que localizaron la puerta que había sido abierta.

En el interior de la vivienda en una de las estancias localizaron tumbado en el suelo al varón que había sido visto a través de las cámaras, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

Este hombre carecía de domicilio y reconoció a los agentes que había accedido al edificio buscando un sitio donde cobijarse para pasar la noche.