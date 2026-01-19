Detenido un hombre en Burgos por el robo de tres coches en pueblos del alfoz

Uno de los tres coches robados en pueblos del alfoz de Burgos y recuperados por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

BURGOS 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre, de 30 años, como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza de vehículos a motor, cometidos en diferentes localidades del Alfoz de Burgos.

Según han informado fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil, se pudo conocer que la desaparición de los tres turismos ocurrieron en una misma tarde y que estaban estacionados en localidades geográficamente cercanas, ya que distaban entre sí apenas 20 kilómetros.

Paralelamente, los agentes pudieron conocer que el primero de ellos fue robado en plena vía pública, frente al domicilio de uno de los denunciantes, mientras que los otros dos se sustrajeron del interior de los respectivos garajes.

Asimismo, se verificó que ninguno de los sistemas de cierre fue forzado ya que el autor había conseguido apoderarse de las llaves de arranque en todos los casos, bien porque ya se encontraban dentro de los vehículos, o porque había accedido al lugar de las cocheras donde, de manera habitual, eran depositadas por sus propietarios.

Con el transcurso de los meses, los vehículos fueron localizados en la capital burgalesa, lo que permitió a los investigadores realizar un análisis técnico y pericial de los coches y obtener, así, indicios concluyentes que posibilitaron identificar y situar al presunto autor --ya conocido por otros hechos similares en el pasado-- en la fecha, hora y lugar concreto de la comisión de los delitos.

Los agentes de la Guardia Civil pudieron localizar y detener al presunto autor de los robos, que fue puesto a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.