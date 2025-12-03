Detenido un hombre que circulaba con nueve kilos de cannabispor la A-2 en Soria

Detenido un hombre que circulaba por la A-2 con nueve kilos de cannabis - GUARDIA CIVIL

SORIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Soria ha detenido a un varón que circulaba por la autovía A-2 con cerca de nueve kilogramos de cannabis sativa ocultos en el interior de su vehículo, cuya valoración total en el mercado ilícito podría oscilar entre 16.900 euros y 60.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 12.15 horas del pasado 28 de noviembre, cuando componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Soria (USECIC) realizaban un control preventivo de seguridad ciudadana en la autovía A-2 dentro de la demarcación provincial de Soria.

Los agentes dieron el alto a un vehículo y tras la identificación de su conductor se percataron de un fuerte olor a marihuana procedente del interior del mismo, según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En el asiento trasero se localizaron ocultas dos bolsas de basura de gran tamaño que contenían en su interior dos bolsas transparentes de aproximadamente 4,5 kilos cada una, con cierre de presión tipo 'ziplock', repletas de una sustancia florida de color verde que, por su aspecto y olor característico, se trataba de marihuana.

Dicha sustancia se encontraba en sumidades floridas ('cogollos') por lo que el conductor fue detenido por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Las diligencias instruidas, en unión del detenido, fueron entregadas en el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción número 1 de Almazán (Soria).