Detenido un hombre con un cuchillo de más de 14 centímetros tras una reyerta en una zona de ocio de Salamanca - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un varón como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de arma después de participar en una reyerta en una céntrica zona de ocio de la ciudad en la que portaba un cuchillo de grandes dimensiones, con una hoja de más de 14 centímetros, que llevaba oculto en una funda de cuero colocada en el antebrazo, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos ocurrieron este lunes, a una hora cercana a la medianoche, cuando varios ciudadanos alertaron a los agentes que se encontraban de servicio de que había cuatro personas discutiendo en las inmediaciones y que dos de los varones llevaban cuchillos de grandes dimensiones.

Los policías localizaron a uno de ellos, que coincidía con las características facilitadas y que trató de ocultarse al percatarse de la presencia policial.

El detenido se dirigía a pedir explicaciones a un local, según la Policía, después de que el día anterior su pareja hubiera tenido problemas y hubiera sido agredida.

Los agentes observaron que llevaba el cuchillo en una de sus manos y le conminaron a arrojarlo al suelo, tras lo que localizaron en su antebrazo una funda de cuero cuyo objetivo era ocultar el arma.

La Policía ha señalado que el hombre portaba y exhibía el cuchillo en la vía pública, en una zona con varios locales de ocio, y que el arma tenía una hoja de más de 14 centímetros.

Varios ciudadanos que presenciaron la discusión manifestaron posteriormente a los agentes que habían pasado miedo y que habían temido por su integridad física, hasta el punto de refugiarse en bares de las inmediaciones.

Además, el detenido amenazó gravemente a los funcionarios policiales durante su traslado y posteriormente en el centro sanitario al que fue trasladado.

Una vez concluidos los trámites documentales en dependencias policiales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, mientras que el cuchillo y la funda fueron intervenidos.