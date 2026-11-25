PALENCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palencia a un varón y han investigado a una mujer como presuntos responsables de delitos de estafa y blanqueo de capitales, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno.

Las actuaciones se iniciaron tras una denuncia presentada en la Comisaría Provincial de Palencia el pasado 1 de octubre, en la que la titular de varias cuentas bancarias alertó de movimientos económicos que no había realizado ni autorizado.

A partir de ese momento, policías especializados en delitos tecnológicos analizaron la información facilitada por las entidades bancarias, comprobaron las titularidades y siguieron las operaciones de entrada y salida de dinero para reconstruir el recorrido de los fondos.

Las pesquisas han permitido detectar un posible sistema de cuentas intermediarias o 'cuentas mula' para recibir y transferir el dinero con el fin de dificultar el seguimiento de su origen, comprobándose que el varón detenido figuraba como titular de 21 cuentas bancarias, lo que ha llevado a su arresto el pasado 17 de noviembre.

El detenido ha prestado declaración en dependencias policiales, donde ha sido informado de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido, al igual que la mujer, que ha sido oída como investigada por un presunto delito de estafa, mientras que las diligencias ampliatorias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 4 de Palencia y al Ministerio Fiscal el 18 de noviembre, permaneciendo la investigación abierta.