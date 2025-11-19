Detenido un hombre con orden de ingreso en prisión por una violenta agresión a un joven en Burgos en 2016

Archivo - Sucesos.- Detenida en Valladolid por robar joyas, dinero y objetos del domicilio de los ancianos a los que cuidaba - POLICÍA NACIONAL - Archivo

BURGOS 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han localizado y detenido a un hombre de entre 35 y 40 años sobre el que pesaba una orden judicial de ingreso en prisión por una violenta agresión a un joven de 18 años ocurrida en Burgos en diciembre de 2016.

El detenido debía cumplir una condena de 15 meses de privación de libertad por unos hechos ocurridos en diciembre de 2016, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Según la sentencia, a altas horas de la madrugada, abordó sin motivo aparente a un joven de 18 años en las inmediaciones de la Plaza de Castilla y le propinó una violenta agresión que le causó una fractura de mandíbula por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Además de esta condena, el individuo tiene otras causas judiciales abiertas y está sometido a diversas medidas cautelares por la presunta comisión de otros delitos.