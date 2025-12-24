Detenido un hombre en Palencia tras ocupar la calzada e increpar a viandantes en el Parque del Salón

PALENCIA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palencia a un hombre de 54 años, de nacionalidad española y con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y otro de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Los hechos se produjeron el pasado 22 de diciembre en las inmediaciones del Parque del Salón de Isabel II, donde el individuo fue sorprendido cuando ocupaba la calzada y dificultando la circulación de vehículos. Además, se increpaba e insultaba a las personas allí presentes, principalmente a grupos de menores de edad, lo que generó alarma entre los viandantes.

Los agentes, que fueron requeridos por los Servicios de Emergencia 112 de Castilla y León, le instaron a abandonar la vía pública, pero el hombre hizo caso omiso a sus indicaciones y, finalmente, arremetió de forma violenta contra los policías, que procedieron a su detención y posterior traslado a dependencias policiales.

Según la Subdelegación del Gobierno en Palencia, el individuo había sido asistido hasta en cuatro ocasiones durante esa misma tarde por efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y servicios sanitarios, al presentar una conducta reiterada de arrojarse a la calzada, poniendo en peligro tanto su integridad física como la seguridad del tráfico en la zona.