Detenido un hombre tras ser sorprendido con casi 16 gramos de ketamina en Valladolid

Archivo - Sucesos.- A prisión dos hombres detenidos tras ser sorprendidos cuando intentaban robar en un vehículo en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública que fue sorprendido en la calle Estadio con una bolsa de plástico con 15,777 gramos de ketamina.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 05.00 horas del pasado 10 de diciembre, cuando agentes del mencionado cuerpo policial observaron a un individuo en la citada calle con intención de cruzar por un lugar no habilitado para el tránsito peatonal.

Ante esta situación, los agentes procedieron a aminorar la marcha y, al percatarse el individuo de la presencia policial, mostró un comportamiento "dubitativo y nervioso", han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Con el fin de garantizar la seguridad del peatón y de los propios agentes, se activaron los dispositivos luminosos del vehículo y se procedió a aproximarse al lugar.

Una vez junto al individuo, y dado su estado de nerviosismo, se efectuó un cacheo superficial. Durante esta actuación, el sujeto intentó impedir la revisión de los bolsillos traseros de su pantalón, ya que introdujo de manera sorpresiva la mano en uno de ellos y arrojó al suelo una bolsa de plástico, acción que fue observada por los agentes.

El individuo no portaba documentación ni ofreció explicación alguna sobre la procedencia de la sustancia, por lo que fue trasladado a dependencias policiales para su identificación y análisis.

Mediante un dispositivo de detección rápida de drogas, se verificó que la sustancia intervenida correspondía a ketamina y tras realizar un pesado oficial se pudo comprobar que la cantidad alcanzaba los 15,777 gramos.

En consecuencia, se procedió a la detención del individuo por un presunto delito contra la salud pública y a su traslado a dependencias policiales.

Una vez detenido, el hombre protagonizó varios episodios de agresión a agentes y se mostró en todo momento "agitado y alterado", por lo que se le trasladó a un centro hospitalario.