Detenido un hostelero en Valladolid por pagar 100 euros por jornadas de 280 horas a una pareja y abusar de la mujer

Archivo - Sucesos.- Le deja la llave de su casa en Delicias a un amigo y le roba 4.600 euros y joyas - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un hostelero de Valladolid se encuentra en libertad con cargos después de ser detenidos por explotar laboralmente a una pareja, a la que llegó a pagar 100 euros por jornadas de hasta 280 horas mensuales, además de agredir sexualmente a la mujer.

Los agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes al propietario de un establecimiento hostelero de la capital que se enfrenta a delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores y coacciones, tras captar y someter a una pareja y a su bebé de un año a condiciones laborales abusivas y a aproximaciones sexuales no consentidas hacia la mujer.

La Operación 'Bocarte' se inició en junio de 2025, cuando la Policía Nacional detectó a esta familia -una pareja y su bebé de un año- víctima de trata con fines de explotación laboral, señala a través de un comunicado la Jefatura Superior de Castilla y León.

La familia residía en un pequeño municipio rural de otra provincia y, pese a encontrarse en situación regular en España y disponer de permiso de trabajo, no lograba acceder a un empleo ni reunir recursos para trasladarse a un lugar con más oportunidades. Su situación económica era tan precaria que apenas podían cubrir las necesidades básicas de su hijo.

En ese contexto, recibieron una oferta de trabajo de un hostelero español, quien se comprometió a contratarles a tiempo completo en su establecimiento de una localidad de Valladolid y a proporcionarles un alojamiento exclusivo para ellos. La pareja aceptó al considerar que era una oportunidad para garantizar una vida digna a su bebé.

El tratante les envió dinero para financiar el viaje hasta la Estación de Autobuses de Valladolid y, desde allí, los trasladó personalmente hasta el establecimiento, donde también se encontraba el supuesto alojamiento.

EXPLOTACIÓN LABORAL

Una vez instalados, la familia descubrió que las condiciones prometidas no se correspondían con la realidad. Aunque fueron dados de alta en la Seguridad Social, trabajaban jornadas de hasta dieciséis horas diarias, muy por encima de lo estipulado en sus contratos -30 horas semanales para el hombre y 40 para la mujer-, y eran sometidos a gritos e insultos constantes.

Por un mes completo de trabajo, sólo llegaron a recibir 100 euros, pese a insistir reiteradamente en que necesitaban adquirir alimentos y pañales para su bebé.

El alojamiento prometido tampoco era exclusivo: el tratante ocultó que él mismo residía allí. Aprovechando esta circunstancia, cuando la mujer se quedaba sola con el bebé, le dirigía comentarios y requerimientos de contenido sexual, y llegó incluso a tocar sus nalgas sin su consentimiento. Para aumentar las oportunidades de aproximarse a ella, el detenido prolongaba aún más la jornada laboral del marido, de modo que apenas coincidieran en el domicilio.

Tras un mes soportando esta situación, la pareja intentó buscar un nuevo alojamiento para escapar del control del tratante. Antes de lograrlo, este descubrió sus planes y, en represalia, les engañó para que salieran del domicilio y cambió la cerradura, dejándoles en la calle sin dinero, sin documentación, sin ropa para el bebé y sin ninguna de sus pertenencias.

En su momento de mayor vulnerabilidad, la familia llegó de forma casual a las dependencias de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, donde pidieron ayuda. Allí se les facilitó contacto con la Policía Nacional.

La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras activó de inmediato el protocolo correspondiente y contactó con entidades especializadas, que proporcionaron a la familia asistencia urgente y un alojamiento seguro. Posteriormente, la mujer acudió a dependencias policiales para formalizar la denuncia.

Tras las investigaciones realizadas, la Policía Nacional procedió a la detención del propietario del establecimiento, que ya ha sido puesto a disposición judicial y ha quedado en libertad.