Detenido 'in fraganti' cuando forzaba la máquina registradora de un bar en León

Caja registradora en el establecimiento de León en el que un varóon intento robar. - POLICÍA NACIONAL

LEÓN, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de León han detenido este domingo, 3 de mayo, 'in fraganti' a un individuo cuando forzaba la máquina registradora de un establecimiento hostelero situado al final de la avenida Nocedo de la ciudad.

Los hechos se han producido sobre las 5.50 horas, cuando la sala Cimacc 091 ha recibido un aviso por parte de la central de alarmas del local, que alertaba de una posible intrusión en el interior del establecimiento.

De inmediato, un indicativo policial se ha desplazado inmediatamente al lugar, donde los agentes han sorprendido al individuo mientras manipulaba la caja registradora con una uña de hierro y un destornillador para forzarla.

El sospechoso ocultaba su rostro con un pasamontañas en el momento de la intervención en el interior del local, al que el individuo habría entrado a través de la puerta trasera, tal y como ha indicado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

De este modo, el varón ha sido detenido en el acto como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Una vez finalizadas las diligencias policiales, será puesto a disposición de la autoridad judicial .