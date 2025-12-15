Detenido tras insultar y empujar a su pareja tras un discusión en Valladolid

Archivo - Foto de archivo de vehículo de la Policía Municipal de Valladolid - POLICÍA DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha detenido a un hombre nacido en el año 1984 por insultar y empujar a su pareja tras una discusión en su domicilio ubicado en el entorno del Paseo del Cid, según ha informado el cuerpo local.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 13 de diciembre sobre las 16.00 horas, cuando los agentes fueron comisionados en el domicilio tras recibir un aviso de una fuerte discusión entre una pareja.

En el lugar, hallaron a la víctima, quien manifestó que las discusiones con su pareja eran habituales y que en esta ocasión la había "insultado" y "empujado fuertemente", tras lo que se había marchado del domicilio.

Posteriormente, los agentes localizaron al varón en una calle cercana al domicilio y procedieron a su detención.