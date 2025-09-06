Detenido un joven tras amenazar de muerte a su madre con un arma blanca en Lerma (Burgos) - GUARDIA CIVIL

A la llegada de la patrulla, fue localizado en la vía pública con dos cuchillos de grandes dimensiones

BURGOS, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 20 años de edad como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras haber amenazado de muerte a su madre con un cuchillo en el domicilio familiar en Lerma (Burgos).

Los hechos tuvieron lugar en la noche del viernes y la intervención se inició a raíz de un aviso recibido en la Central Operativa de Servicios (COS), en el que se informaba de una posible agresión en el interior de un domicilio de la mencionada localidad.

Hasta la vivienda se desplazó de inmediato una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto la localidad, que tardó escasos minutos en acudir al lugar, según han informado fuentes del Instituto Armado en un comunicado recogido por Europa Press.

A su llegada, el varón se hallaba ya en el exterior del domicilio con dos cuchillos de grandes dimensiones. Tras valorar la situación y la inmediatez del riesgo, los agentes lo abordaron con determinación para neutralizar la amenaza, lo que permitió que el joven fura reducido e inmovilizado con seguridad.

Fruto de las primeras actuaciones llevadas a cabo a continuación, los investigadores pudieron conocer que el detenido, con un arma blanca, profirió amenazas de muerte contra su madre y llegó a clavar el arma en repetidas ocasiones sobre la puerta del baño tras la que la mujer se refugió para evitar el ataque.

La víctima fue atendida en el mismo domicilio, acompañada y tranquilizada por los efectivos intervinientes, quienes verificaron su estado de salud, y aunque no presentaba lesiones físicas, sí mostraba un notable estado de nerviosismo, por lo que recibió apoyo y asistencia inmediata.

El varón fue trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil para la instrucción de diligencias, que posteriormente han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Lerma, junto con el detenido.