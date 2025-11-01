Detenido un joven por dar un puñetazo en la cara a un menor en el paseo Juan de Austria de Valladolid

La Policía Nacional detiene a un joven por un delito de lesiones - POLICÍA NACIONAL

El agresor está vinculado a g 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven en Valladolid, vinculado a grupos juveniales violentos de la ciudad, que se dio a la fuga tras propinar un puñetazo en la cara a un menor en el paseo Juan de Austria de Valladolid.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 18 de octubre cuando la víctima, un joven menor de edad, se encontraba acompañado de una chica también menor.

En ese momento se les acercó el agresor, a quien conocía la víctima de una conversación que habían mantenido semanas atrás, en las que el joven había referido varios insultos hacia la madre de la víctima.

Al ser reprochado por esos insultos se inició una discusión, en la que el joven propinó un puñetazo en el rostro a la víctima y se dio a la fuga, lo que le ocasionó un corte sangrante en la ceja.

La víctima tuvo que ser asistida de ese corte en la ceja en el Hospital Universitario Río Hortega y requirió varios puntos de sutura y posteriormente presentó la denuncia de lo ocurrido en la Oficina de Denuncias de la Comisaría de Distrito de Valladolid Delicias.

Cuando los investigadores de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de lo ocurrido, iniciaron una investigación para identificar y detener al responsable de la agresión.

Dicha investigación dio como resultado la identidad del joven presunto agresor, que resultó ser un conocido de los agentes por estar vinculado a grupos juveniles violentos de Valladolid y haber sido detenido en lo que va de año en ocho ocasiones, si bien la agresión que dio pie a esta investigación nada tiene que ver con esos hechos.

El joven fue detenido el pasado día 29 de octubre por agentes de Policía Nacional como presunto autor de un delito de lesiones, se le tomó declaración en dependencias policiales y fue remitido a la autoridad judicial, si bien el joven quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.