Detenido un joven empresario por explotar a doce trabajadores en situación irregular en Valladolid

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un joven empresario como presunto autor de un delito relacionado con la explotación laboral de doce trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular.

La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Valladolid, en el marco de sus funciones de lucha contra redes delincuenciales dedicadas al tráfico de personas, trata de seres humanos, inmigración ilegal y explotación laboral.

Desde el mes de abril, la UCRIF inició una investigación conjunta con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, centrada en un establecimiento hostelero de la ciudad, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En sucesivas inspecciones se constató la presencia reiterada de trabajadores sin autorización de residencia ni permiso de trabajo en España y durante las actuaciones se identificaron un total de doce empleados en situación irregular.

Las condiciones laborales impuestas incluían jornadas de diez horas diarias, de lunes a domingo, con un único día de descanso, salario mensual aproximado de 800 euros, sin vacaciones, contrato laboral ni alta en la Seguridad Social.

El empresario detenido habría utilizado de forma consciente este modelo de contratación para maximizar sus beneficios, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de los trabajadores y del temor a ser detectados por las autoridades.

La operación policial, denominada 'Operación Panda', culminó con la detención del responsable del establecimiento, quedando acreditada su implicación directa en la ocupación reiterada de ciudadanos extranjeros sin autorización para trabajar en España.