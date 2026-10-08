Detenido un joven en Peñafiel por robar a otro en un parque 300 euros tras herirle con un objeto contundente . - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

PEÑAFIEL (VALLADOLID), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a un varón de 20 años y de nacionalidad extranjera como supuesto autor de un delito de robo con violencia cometido sobre otro de 27 años en un parque de la localidad vallisoletana de Peñafiel, donde le agredió con un objeto contundente para arrebatarle 300 euros, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La Central Operativa de Servicios (COS) del Instituto Armado, a través del teléfono 062, recibió un aviso en el que se informaba de un posible robo con violencia a una persona en un parque del citado municipio. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de los agentes que localizaron a la víctima, un compatriota del agresor de 27 años que presentaba una herida en una de sus manos tras haber sufrido la agresión.

Según relató el afectado a los agentes, el agresor le había seguido desde un establecimiento de la localidad hasta el parque, donde le empujó por la espalda y le registró para sustraerle 300 euros, además de golpearle en la mano con un objeto contundente que le provocó una lesión que precisó de asistencia médica y varios puntos de sutura.

Tras realizar las primeras gestiones y averiguaciones, los agentes de la Guardia Civil detuvieron al presunto responsable, a quien, junto con las diligencias instruidas, pusieron a disposición de la autoridad judicial competente.