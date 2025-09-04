Detenido un joven por pintadas en varios inmuebles de Camponaraya (León), entre ellos la 'Casa Ucieda Osorio'

Agentes de la Guardia Civil durante la detención del presunto autor de los hechos. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

CAMPONARAYA (LEÓN), 4 (EUROPA PRESS)

Efectivos del puesto de la Guardia Civil de Cacabelos (León) han detenido a un varón de 19 años como presunto autor de un delito continuado de daños por pintadas en varios inmuebles del municipio de Camponaraya entre los que se encuentra un edificio de interés cultural y elemento perteneciente al conjunto histórico del Camino de Santiago, la 'Casa Ucieda Osorio'.

Asimismo, el detenido es el presunto autor de otras pintadas en fachadas y puertas de garajes en inmuebles, tanto de particulares como públicos, así como edificios de titularidad municipal del Ayuntamiento de Camponaraya como el campo de fútbol y edificio multiusos, asciendo a un total de 23 las denuncias por estos hechos.

Tras tener conocimiento de estos hechos, se abrió una investigación que ha culminado con la detención del supuesto responsable de los numerosos 'grafitis' realizados, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El detenido, con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada.