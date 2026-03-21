Detenido un joven por robar material de una empresa forestal valorado en 8.000 euros en Bembibre (León)

Detenido un joven por robar seis motosierras valoradas en 8.000 euros en una empresa forestal en Bembibre (León) - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 21 años, antiguo trabajador de una empresa forestal, por el robo de seis motosierras valoradas en 8.000 euros en la localidad de Arlanza, término municipal de Bembibre (León).

En el mes de noviembre de 2024, responsables de la empresa especializada en el sector forestal denunciaron en el Puesto Principal de Bembibre el robo de varias herramientas y equipos de protección individuales para la tala de árboles y extinción de incendios, del interior de un vehículo pickup propiedad de dicha empresa, entre todo ello seis motosierras.

La Guardia Civil de Bembibre abrió distintas líneas de investigación, hasta que finalmente pudo llegar a la identificación del presunto autor del robo, un varón de 21 años de edad, antiguo trabajador de la empresa, que fue detenido, con lo que se logró recuperar el total de las motosierras sustraídas.

Las diligencias instruidas junto con el detenido fueron remitidas Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada Plaza número 3.