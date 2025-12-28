Detenido un joven por robar perfumes por valor de 455 euros en un local de la calle Santiago de Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven como presunto autor de un hurto de tres estuches de perfumes por valor de 455 euros en un establecimiento de la calle Santiago de Valladolid.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19.45 horas del pasado 18 de diciembre, cuando una patrulla uniformada fue requerida por el personal del comercio ya que una persona había sustraído varios artículos de una perfumería y, en su huida, había perdido su teléfono móvil en el interior del local.

A su llegada, la empleada, que había solicitado la presencia policial, señaló a un joven que se encontraba en la calle, al que identificó como el individuo que momentos antes había salido a la carrera del establecimiento mientras se activaban las alarmas de seguridad.

En ese momento, el joven portaba dos estuches de perfumes, y preguntado por el origen de los productos, el joven manifestó de manera espontánea que los había sustraído de la perfumería y que pretendía regresar al local para recuperar su teléfono móvil extraviado durante la huida.

Los agentes de Policía Nacional acompañaron al joven --que carecía de documentación-- de vuelta al establecimiento. Una vez allí, la empleada contactó con el Centro de Seguridad de la marca, desde donde se procedió al visionado remoto de las cámaras de vigilancia.

Desde dicho centro confirmaron que, además del joven retenido, una mujer lo acompañaba en el momento de los hechos y que ambos habían sustraído tres estuches de perfumes de mujer, valorados en 455,92 euros.

Dos de ellos eran los que el detenido llevaba consigo, mientras que el tercero habría sido sustraído por la mujer, que no ha podido ser localizada.

La empleada entregó a los agentes el ticket acreditativo del valor de los productos y el teléfono móvil que el joven había perdido en su huida. Los agentes, por su parte, depositaron en el establecimiento los dos estuches recuperados.

La empleada manifestó intención de presentar denuncia, por lo que fue informada por los agentes de los trámites a seguir, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El joven fue detenido y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas, y una vez finalizadas las mismas fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello, si bien continúan las gestiones para identificar y localizar a la mujer implicada.