Detenido un joven en Valladolid tras ocasionar daños en el portal de una finca y en un vehículo estacionado

VALLADOLID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha sido detenido en la capital vallisoletana como presunto autor de un delito de daños tras ocasionar daños en el portal de una vivienda y en un turismo de alta gama que estaba estacionado en la vía pública al que arrancó el limpiaparabrisas trasero, fracturó un espejo retrovisor y realizó varias abolladuras en la puerta del copiloto.

Los hechos han ocurrido sobre las 03.00 horas del día 7 de marzo cuando una persona alertó a la Sala CIMACC 091 de que un joven estaba ocasionando daños en un portal y en un vehículo que estaba aparcado en una céntrica calle de la capital.

Un indicativo uniformado del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazó hasta el lugar de los hechos donde se entrevistó con el requirente de la llamada, un vecino que explicó que un desconocido había golpeado la puerta de acceso a la finca que dañó tras lo que se subió al capó y se puso a saltar y a patear una de las puertas.

El testigo indicó la dirección de huida del joven y los policías se dirigieron hacia la calle donde sorprendienron a un varón pateando un portal "con saña". Los agentes procedieron a interceptar y controlar al hombre, momento de la actuación en la que se acercó una segunda persona, que indicó que había sido testigo de los hechos y lo había grabado todo con su móvil.

Los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de daños y a su traslado a dependencias policiales, tras informar a los afectados de los trámites para la interposición de la correspondiente denuncia.

El atestado instruido, así como la grabación aportada por el segundo testigo se ha puesto en conocimiento del juzgado competente y el detenido, a quien no le constan antecedentes, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.