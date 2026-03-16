Detenido un joven en Valladolid por robar en un súper, resistirse, escupir e intentar agredir a los policías

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Municipal de Valladolid.
Archivo - Imagen de archivo de la Policía Municipal de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 16 marzo 2026 11:18
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VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal han detenido en Valladolid a un joven de 26 años por robar en un supermercado, resistirse, escupir e intentar agredir a los agentes.

El suceso se produjo en torno a las 17.30 horas del sábado, 14 de marzo, en el barrio de Delicias, cuando se requirió presencia policial en un supermercado en el que los vigilantes tenían retenida a una persona que había intentado llevarse productos y se mostraba alterado.

Al llegar los agentes, el individuo se mostraba muy nervioso y agresivo, por lo que le sacaron fuera del establecimiento y trataron de identificarle, pero el individuo no presentó documentación alguna ni facilitó el trámite.

Los agentes le comunicaron que iban a llevarle a dependencias policiales para su identificación, ante lo que comenzó a escupir, intentar dar puñetazos y agredir a los agentes, que tuvieron que esquivar los golpes.

Ante esta actitud, los agentes tuvieron que reducir al individuo, que se mantuvo agresivo y siguió escupiendo y lanzando golpes incluso en el interior del vehículo policial, donde acometió contra la mampara.

Así, el joven fue detenido y trasladado a un centro sanitario para comprobar que no tenía lesiones --los agentes tampoco resultaron heridos-- y se practicaron las diligencias correspondientes por el intento de robo en el supermercado, de donde trató de llevarse productos por importe de 49,60 euros.

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