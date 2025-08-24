Detenido uno de los jóvenes heridos por el tiroteo del pasado jueves en Ávila

Otras dos personas que se vieron involucradas en el suceso han quedado custodiadas en "estado crítico" en centros hospitalarios

ÁVILA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años por el tiroteo que se registró el pasado jueves en la calle Maestro Piquero de Ávila y que dejó un hombre de 51 años muerto y varios heridos.

El joven resultó herido en el tiroteo y se encuentra ingresado en el hospital de Valladolid, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press.

De igual forma, otras dos personas que se vieron involucradas en el suceso han quedado custodiadas en "estado crítico". Se trata de un hombre de 38 años que está en el hospital de Valladolid y otro de 26 años ingresado en el hospital de Ávila.