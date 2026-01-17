Detenido un ladrón tras robar un patinete eléctrico valorado en 683 euros y darse a la fuga en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detienen a doce implicados en una agresión multitudinaria a sanitarios el pasado mes de junio en Ciudad Real - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre que se dio a la fuga tras robar un patinete eléctrico valorado en 683 euros que presentó una "fuerte resistencia" a los agentes en el momento de la detención.

Los hechos tuvieron lugar el viernes, cuando un hombre llamó a la Policía desde la calle Gaudí para alertar de que momentos antes un varón había robado su patinete eléctrico y que gracias a un dispositivo de geolocalización podía determinar dónde se encontraba.

El patinete estaba candado previamente en las instalaciones del Colegio San Viator, por lo que al lugar acudió una dotación de Policía Nacional uniformada que se entrevistó con el dueño del patinete, quien les dijo que había visto cómo un hombre salía de un inmueble de la calle Infantería a bordo de su patín eléctrico, habiéndolo ubicado gracias a la geolocalización.

En ese momento, una dotación de Policía Nacional de paisano a bordo de un vehículo camuflado localizó a un varón a bordo de un patinete eléctrico que iba a gran velocidad por calle Aaiún.

Tanto esta persona como el patinete en el que iba coincidían plenamente con la descripción aportada por el requirente, por lo que los agentes le dieron el alto.

Fue entonces cuando el individuo, lejos de pararse, pretendió esquivar a los policías y darse a la fuga, si bien fue interceptado en Arca Real donde abandonó finalmente el patín y continuó a la carrera perseguido por un agente.

El girar en la calle Mahatma Gandhi, el individuo se refugió debajo de un vehículo estacionado para intentar despistar a los agentes, pero finalmente fue localizado.

Pese a que le indicaron que saliese de debajo del vehículo se negó el hombre presentó una fuerte resistencia a su detención a consecuencia de la cual uno de los agentes resultó lesionado de carácter leve.

Los agentes informaron al detenido de su detención como presunto autor de un delito de hurto y otro de resistencia/desobediencia y fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional.

El patinete eléctrico, valorado en 683 euros, fue restituido a su legítimo dueño, quien presentó la correspondiente denuncia por el robo padecido.

El detenido, a quien le constan un total de 11 detenciones por otros delitos, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.