Detenido en León un varón fugado desde hace seis años encausado en el 'caso de las multiestafas'

Condenado a cinco años de prisión por delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, estafa y fraude a la Seguridad Social LEÓN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de León a un varón sobre el que pesaba una orden judicial de busca, detención e ingreso en prisión en vigor desde el año 2019, dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid, que fue uno de los principales encausados en el conocido 'caso de las multiestafas', cuya investigación fue desarrollada por la Policía Nacional en el marco de la denominada 'Operación Árbol'.

En dicho procedimiento aceptó una condena de cinco años de prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. No obstante, una vez que la sentencia adquirió firmeza, no ingresó voluntariamente en prisión en el plazo concedido por la autoridad judicial y desde entonces permanecía en paradero desconocido.

La detención se produjo cuando dos inspectores en prácticas que se encontraban fuera de servicio, un inspector destinado en Barcelona y un agente de la Comisaría Provincial de León, reconocieron al reclamado mientras paseaba por una céntrica calle de la capital leonesa en compañía de una mujer, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los funcionarios, conocedores de la orden de búsqueda en vigor, procedieron a su identificación. En un primer momento el varón se identificó con un Documento Nacional de Identidad (DNI) perteneciente a otra persona, cuya fotografía guardaba cierto parecido físico con el portador.

Ante las sospechas suscitadas los agentes realizaron las comprobaciones oportunas y lo trasladaron posteriormente a dependencias policiales, donde, tras verificarse su verdadera identidad, reconoció ser la persona reclamada por la autoridad judicial.

Sobre el detenido constaba orden de ingreso en prisión para el cumplimiento de una pena de cinco años por delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, estafa y fraude a la Seguridad Social, entre otros.

El arrestado ha sido puesto a disposición judicial para el cumplimiento de las requisitorias interesadas, según las mismas fuentes.

