Detenido por llevarse de una vivienda de Fuensaldaña (Valladolid) dinero y joyas por valor de 9.300 euros

Detención practicada por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

FUENSALDAÑA (VALLADOLID), 10 (EUROPA PRESS)

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a una persona por llevarse de una vivienda de Fuensaldaña (Valladolid) dinero y joyas con un valor que alcanza los 9.300 euros, han informado a Europa Press fuentes del Instituo armado.

La detención se ha producido dentro de la 'Operación Yarta', que se inició después de que la Guardia Civil tuviera conocimiento del hecho delictivo tras interponer la correspondiente denuncia el propietario de la vivienda, quien denunció que persona o personas desconocidas habían accedido a la misma y sustraído dinero y joyas, todo ello valorado en 9.300 euros, pero que no se observaba ninguna evidencia o señal de forzamiento de la citada vivienda.

Seguidamente los agentes iniciaron la indagación de los hechos y llevaron a cabo numerosos visionados de las cámaras de seguridad y otra serie de gestiones policiales, principalmente con distintos establecimientos de compraventa de oro y joyas a nivel nacional.

El operativo policial concluyó con la identificación, localización y detención del presunto autor de los hechos, quien quedó en libertad con los correspondientes cargos tras su toma de declaración. Las diligencias instruidas fueron entregadas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.