Detenido con las manos ensangrentadas tras romper los cristales de dos bares en Valladolid para robar

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha detenido a un varón de 37 años por dos delitos de robo con fuerza esta madrugada en sendos establecimientos hosteleros, en uno de los cuales resultó herido al sufrir cortes en ambos manos al fracturar un cristal del local, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Sobre las 03.50 horas de este martes se recibía aviso de que había saltado la alarma de un establecimiento de hostelería situado en la Plaza Mayor. Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla y una vez allí los agentes han comprobado que se encontraba forzada la puerta del local en la calle Alarcón.

Tras ponerse en contacto con el responsable, los policías han visionado las cámaras de seguridad en las que han podido ver cómo un individuo se acercaba a la caja registradora y se llevaba una cantidad que, como luego les ha apuntado el hostelero, se aproximaba a los 400 euros.

Los agentes han dado una vuelta por la zona para tratar, sin éxito, de localizar y detener al autor de los hechos. Sin embargo, no ha sido hasta casi las 05.30 horas cuando se ha producido un nuevo aviso de un intento de robo en otro establecimiento hostelero ubicado en la calle Miguel Ángel Blanco, donde los agentes actuantes se han encontrado con una ventana fracturada mediante el empleo de una mesa, cuyas patas estaban rotas.

Una vez que han observado manchas de sangre en el cristal roto, los funcionarios han entrado en el local y tras rastrear un reguero de gotas de sangre han localizado al presunto autor del intento de robo, agazapado, junto a la caja registradora. Sus características coincidían plenamente con el individuo que poco más de una hora antes había sido captado por las cámaras de seguridad del primer local violentado.

El presunto ladrón, que tenía las manos ensangrentadas, ha sido trasladado hasta un centro sanitario para ser atendido de sus lesiones y luego ha quedado detenido como autor de dos delitos de robo con fuerza.