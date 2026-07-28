Detenido un matrimonio en León por vender monedas históricas de origen ilícito para blanquear capitales

Monedas de oro y plata históricas recuperadas por los agentes policiales, cuyo valor se estima en cerca de 10.900 euros. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en León a un matrimonio que se dedicaba a vender monedas de oro y plata con gran valor histórico de origen ilícito en diversos establecimientos de compra y venta de metales preciosos del territorio español para blanquear capitales.

Su finalidad con la venta en diferentes puntos de la geografía nacional era evitar que una sola operación llamase la atención por su valor elevado e introducirlo en el comercio legal.

Se procedió a la detención de estas personas en León, por los delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales y la citación de cuatro personas investigadas no detenidas por un delito de daños contra el patrimonio histórico. Además, se incautaron en diversos establecimientos de compra venta diez monedas de oro de 100 reales de Isabel II valoradas en torno a 10.000 euros, diez monedas de plata de cinco pesetas con un valor aproximado de 600 euros y seis monedas de plata de dos pesetas estimadas en 270 euros, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La investigación comenzó cuando se tuvo conocimiento de que un matrimonio estaba vendiendo una moneda de oro de 100 reales de Isabel II en un local de compra venta de metales preciosos en la localidad de Avilés. Tras varias pesquisas, se pudo observar que estas personas habían vendido 13 monedas más similares a la anteriormente mencionada en las localidades de Oviedo, Gijón, Palencia y Valladolid.

Al ser estas personas conocedoras su origen ilegal, vendían las en distintas ciudades para evitar que una sola operación llamara la atención por su valor elevado e introducirlas de este modo en el mercado legal, técnica conocida como 'pitufeo'.

SE FUNDIERON BIENES PROTEGIDOS

Una vez avanzadas las labores policiales, se constató que cuatro de las monedas se habían fundido en los establecimientos donde se vendieron, concretamente una en Avilés, una en Gijón, una en Oviedo y otra en Palencia, destruyendo piezas numismáticas e incurriendo en un delito de daños contra el patrimonio histórico, ya que está prohibida su fundición por ser bienes protegidos por la ley.

Durante la investigación se recuperaron ocho monedas de las comercializadas en los locales de compra y venta. Asimismo, se incautaron otras dos monedas más de oro y 16 monedas de plata de diferentes años y valor, todas ellas bajo el poder del citado matrimonio.

El valor aproximado de dicha recuperación asciende a casi unos 10.900 euros: diez monedas de oro de 100 reales de Isabel II valoradas en torno a 10.000 euros, diez monedas de plata de cinco pesetas con un valor aproximado de 600 euros y seis monedas de plata de dos pesetas estimadas en 270 euros.

EL PATRIMONIO IRÁ EL MUSEO

Las piezas históricas de gran valor serán depositadas en el museo competente que determine la autoridad judicial, a la espera de los procedimientos técnicos periciales, por lo que la investigación continúa abierta.

La investigación culminó el pasado mes de abril con la detención de los dos miembros del matrimonio en la ciudad de León como presuntos responsables de los delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales.