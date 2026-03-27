Detenido un menor con más de 73 gramos de hachís, una balanza de precisión y 65 euros en efectivo en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Prisión para dos jóvenes tras golpear, amenazar con un cuchillo y robar a un menor en Valladolid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID. - Archivo

VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un menor como presunto autor de un delito contra la salud pública al que los agentes le intervinieron varios paquetes de hachís con un peso de 73,73 gramos, una balanza de precisión y 65 euros en billetes fraccionados.

La detención tuvo lugar el pasado miércoles, cuando una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional, pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano, acudieron a una zona donde es habitual la presencia de personas que se reúnen para el consumo de sustancias estupefacientes.

En el lugar localizaron un grupo de cuatro jóvenes, quienes al percatarse de la presencia policial hicieron amago inmediato de abandonar el lugar, pero fueron interceptados por los agentes, quienes procedieron a su identificación debido al fuerte olor a hachís que emanaba del lugar donde estaban, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Cuando los agentes realizaron un registro de los cuatro jóvenes por motivos de seguridad, localizaron entre las pertenencias de uno de ellos una báscula de precisión y siete paquetes de diferentes tamaños de una sustancia vegetal marrón, al parecer hachís, envueltos en plásticos.

El joven, que resultó ser menor de edad, también portaba 65 euros en billetes fraccionados de distinto valor. Por todo esto los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del menor y a su traslado a dependencias policiales, donde se dio continuidad a las diligencias practicadas.

La sustancia intervenida en los siete paquetes dio positivo en el drogo test y resultó ser hachís con un peso total de 73,72 gramos.

PERSECUCIÓN EN OCTUBRE

Además, el menor ya fue detenido el pasado mes de octubre cuando protagonizó una persecución sobre un patinete eléctrico tras ser sorprendido por una dotación de Policía Nacional, que acudió a la Avenida de Gijón donde al parecer varios jóvenes realizaban actos vandálicos.

Esa persecución finalizó cuando el menor atropelló de manera intencionada a un agente que pretendía impedir su huida, al que ocasionó una herida en la rodilla por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

En esa ocasión el menor fue detenido por atentado contra agente de la autoridad y también se le levantó un acta por tenencia de sustancias estupefacientes.

La detención del menor como presunto autor de un delito contra la salud pública ha sido comunicada y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Los progenitores se han hecho cargo del menor y se ha puesto en conocimiento de la Policía Nacional el atestado instruido a la autoridad judicial competente.