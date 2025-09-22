Detenido en Miranda (Burgos) por intentar mantener un encuentro íntimo con un menor en las fiestas de Altamira

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

BURGOS, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Miranda de Ebro (Burgos) ha detenido a un varón de unos 50 años por un presunto delito de corrupción de menores tras intentar "captar" a un adolescente de 15 años para mantener un encuentro íntimo.

Los hechos denunciados tuvieron lugar en el recinto ferial de la calle Antonio Cabezón del municipio, durante las fiestas en honor a la Virgen de Altamira celebradas del 11 al 14 de septiembre.

En un primer contacto, el detenido, trabajador en dicho recinto, observó a la víctima y comenzó a hablar amistosamente con él, tras lo que le solicitó su número de teléfono móvil. Al día siguiente, le envió numerosos mensajes de texto de contenido indisimuladamente afectivo, con el propósito de ganarse su confianza.

Finalmente, tras volver a localizar al menor en el recinto ferial, el detenido llegó a ofrecerle dinero por acompañarle a un sitio más íntimo y apartado, si bien afortunadamente el menor no accedió a sus pretensiones, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Ante esta conducta repetitiva, y tras recopilar la información necesaria, los agentes de la Policía Nacional identificaron y detuvieron al sospechoso, con el objetivo de garantizar la protección del menor.

Los investigadores continúan con las pesquisas policiales relativas a los hechos, por si pudieran existir más víctimas o situaciones similares vinculadas al comportamiento del arrestado.