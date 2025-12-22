Detenido en Mozón de Campos (Palencia) tras sufrir un siniestro con un camión que acababa de sustraer

PALENCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un hombre de 30 años de edad y nacionalidad francesa por los delitos de hurto de vehículo y daños, tras sufrir un accidente con el camión que acababa de sustraer.

Los hechos ocurrieron en la tarde de domingo 21 de diciembre, en torno a las 15.45 horas, cuando una persona accedió a una finca de la localidad palentina de Fuentes de Valdepero, se llevó un camión que se encontraba estacionado y provocó daños en el vallado perimetral de la finca.

Los propietarios, que estaban en las inmediaciones, avisaron inmediatamente a la Guardia Civil, tal y como han informado desde el Instituto Armado.

Apenas cinco kilómetros después, a la altura de la localidad de Monzón de Campos, esta persona sufrió un siniestro vial al salirse de la carretera y volcar el camión, por lo que decidió continuar a pie.

En el dispositivo de la Guardia Civil para la localización del vehículo sustraído, una de las patrullas intervinientes se encontró con el camión accidentado, y a los pocos metros observó como un peatón se alejaba del lugar, con signos evidentes de haber sufrido un accidente, por lo que se le identificó y tras confirmar que se trataba de la misma persona que accedió a la finca, se procedió a su detención.