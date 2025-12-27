Detenido ocho veces en lo que va de año por desórdenes públicos en Palencia

PALENCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a un hombre por los delitos de resistencia, desobediencia y atentado dos veces en la última semana y un total de ocho en lo que va de año.

En la última ocasión los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Centro Comercial Las Huertas, donde el varón se enfrentó y agredió a los policías cuando intentaron retirarle de la calzada.

El autor no abandonaba la vía pública y se tiraba de forma repetida entre los coches que circulaban con normalidad, por lo que ponía en riesgo la seguridad de los usuarios de la vía y la suya, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La Policía acudió al lugar tras ser requeridos por los vigilantes de seguridad del Centro Comercial Las Huertas a través de la sala CIMACC 091 y al llegar, se encontraron al varón mientras insultaba y acometía contra los vigilantes, tras haber sido retirado previamente de la calzada.

Tras retirarle del carril de circulación en varias ocasiones, el hombre volvió a empujar los actuantes, tanto a lo vigilantes como a los agentes, a la vez que profería amenazas e insultos, motivo por el que se procedió a su detención.

Durante la detención se negó en todo momento a ser asistido por el personal médico que se desplazó al lugar e insultoó de la misma forma a los sanitarios.

Esta persona fue detenida por hechos similares durante la tarde del pasado lunes, día 22 de diciembre y tiene en el último año ocho detenciones policiales como autor de hechos similares, y en su historial figuran un total de 28 detenciones policiales por hechos de distinta naturaleza, incluidas las ocho detenciones de este último año.

Además, en los últimos meses le fueron tramitadas 15 propuestas de sanción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana por distintas alteraciones del orden público y enfrentamientos a policías, sanitarios y vigilantes de seguridad.

En el día de hoy pasará a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.