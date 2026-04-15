Detenido en Palazuelos (Segovia) tras ocuparle la policía cocaína y hachís que vendía desde su domicilio

Detenido en Palazuelos (Segovia) por venta de droga en su domicilio. - POLICÍA NACIONAL DE SEGOVIA

SEGOVIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de droga en Palazuelos de Eresma, en la provincia de Segovia, y ha detenido al hombre que lo gestionaba desde su propio domicilio, en una investigación que se ha prolongado por espacio de cinco meses, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo Operativo especializado en Tráfico de Drogas de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Segovia. A lo largo de la investigación, los agentes constataron un flujo continuo de personas que acudía al domicilio del investigado para adquirir sustancias estupefacientes. Los investigadores también detectaron que el detenido mantenía una actividad económica muy por encima de lo que sus ingresos legales podían justificar. Su vivienda, según ha informado la Policía Nacional, hacía las veces de almacén y punto de distribución de cocaína y hachís.

La operación culminó cuando los agentes sorprendieron al investigado en el momento en que realizaba una venta de droga. Al percatarse de la presencia policial, intentó huir sin éxito. A continuación, se procedió al registro de su domicilio y a la intervención del vehículo que empleaba para su actividad delictiva.

Como resultado del dispositivo, se han incautado más de 9.000 euros en efectivo y diversas cantidades de cocaína y hachís preparadas para su distribución. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.