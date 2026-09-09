Detenido en Palencia tras circular a más de 200 km/h en sentido contrario por la A-65 durante una huída

Imagen facilitada por la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) - Un varón ha sido detenido en Palencia como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras protagonizar una huida a gran velocidad durante la que llegó a circular a más de 200 kilómetros por hora y en sentido contrario por la A-65, ha informado la Policía Nacional.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 17.00 horas del pasado domingo, día 6 de septiembre, cuando agentes de la Policía Nacional localizaron un vehículo cuyo conductor estaba buscado por un presunto delito de quebrantamiento de una orden de alejamiento.

La Policía ha explicado que cuando los agentes procedieron a darle el alto el conductor hizo caso omiso a las indicaciones y emprendió la huida a gran velocidad hasta el punto que durante el recorrido por diferentes vías de la capital y sus inmediaciones el vehículo llegó a superar los 170 kilómetros por hora y realizó cambios bruscos de sentido y dirección para tratar de eludir a las patrullas policiales.

Posteriormente, accedió a la A-65, donde realizó un cambio repentino de sentido y comenzó a circular en dirección contraria durante aproximadamente 10,5 kilómetros y llegó a superar los 200 kilómetros por hora.

Las mismas fuentes han asegurado que durante la huida, el conductor llegó a aproximarse a vehículos que circulaban de forma correcta por su carril lo que generó "situaciones de especial peligro" y han asegurado que los agentes actuantes mantuvieron una "intervención prudente y coordinada" para evitar incrementar el riesgo existente.

Ante la elevada velocidad alcanzada y la conducción realizada, las dotaciones policiales actuantes mantuvieron un seguimiento coordinado mediante el uso de los sistemas luminosos y acústicos de los vehículos policiales, al tiempo que comunicaron la evolución de la situación al resto de unidades y a la Sala CIMACC-091.

Además, se dio aviso a la Guardia Civil, dado que el vehículo circulaba por vías interurbanas, con el objetivo de facilitar su localización y adoptar las medidas de seguridad necesarias.

Las mismas fuentes han asegurado que la huida generó una situación de "elevado riesgo" para los agentes intervinientes y para el resto de usuarios de la vía, por lo que los policías extremaron las medidas de seguridad y actuaron con el objetivo de no incrementar el peligro existente.

Finalmente, tras abandonar las principales vías de circulación y regresar a la ciudad de Palencia, los agentes localizaron el vehículo en las inmediaciones de su domicilio. Tras dirigirse al inmueble y realizar varias indicaciones para que depusiera su actitud, los agentes consiguieron que saliera de la vivienda, procedieron a su detención y le informaron de los derechos que le asisten.

Tras ser detenido, agentes de la Policía Local de Palencia realizaron al conductor las correspondientes pruebas de alcoholemia y detección de drogas que arrojaron resultado positivo en ambas. También intervinieron el vehículo utilizado en la huida para su posterior inspección y, además, tenía la ITV caducada.

Durante las actuaciones, los agentes localizaron además una bolsa que había sido arrojada desde el vehículo en el transcurso de la huida y que contenía aproximadamente 178 gramos de una sustancia vegetal, al parecer marihuana, que fue intervenida.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la continuación de las diligencias y su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial. La Policía Nacional ha destacado que la rápida respuesta y coordinación de las dotaciones policiales permitieron controlar la situación, "priorizando en todo momento la seguridad de los agentes intervinientes y del resto de usuarios de la vía".