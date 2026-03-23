Detenido por participar en una pelea en una plaza de Valladolid e intervenirle 12,5 gramos de speed

Sucesos.- Sorprendida una mujer cuando robaba sacos de tierra de jardinería de una empresa de Valladolid - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública tras intervenirle diversas sustancias estupefacientes, entre ellas 12,5 speed, El arresto se ha producido a raíz de una intervención policial motivada por una pelea en la vía pública a primera hora de la mañana del pasado 21 de marzo.

Los hechos ocurrieron sobre las 08.10 horas de este sábado, cuando los agentes acudieron en apoyo de otra dotación requerida por los porteros de un establecimiento de ocio en una céntrica plaza de la capital vallisoletana. A la llegada de los efectivos, se registró un altercado entre varias personas, una de las cuales manifestó que únicamente intentaba separar a los implicados.

Durante la identificación y el cacheo de este individuo, los agentes localizaron en el interior de un calcetín una bolsa con una sustancia en polvo y otra con cinco cogollos de marihuana. Asimismo, en un bolsillo de su cazadora se halló una tercera bolsa que contenía un trozo de hachís, motivo por el cual se procedió a su detención y traslado a dependencias policiales.

En la sede del Grupo de Estupefacientes, la prueba de 'Narco-test' realizada a la sustancia en polvo confirmó el positivo en metanfetamina/MDMA. Según los datos de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el primer semestre de 2026, el valor de la droga intervenida habría alcanzado en el mercado ilícito los 412,62 euros.

Tras prestar declaración ante los agentes, el detenido quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.