Detenido tras pedir un taxi de Valladolid a Íscar y no abonar luego los 68 euros de la carrera. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de estafa, tras solicitar los servicios de un taxista para desplazarse hasta Íscar y, una vez llegado al destino, alegar que no tenía dinero para abonar los 68 euros de la carrera, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjron a última hora de la tarde de este martes cuando llegó a la puerta de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Valladolid un taxi con un ocupante varón. El conductor del taxi requirió inmediatamente la colaboración de los agentes de la comisaría, puesto que, según manifestó, su pasajero no tenía dinero para pagar la carrera efectuada.

El taxista relató a los policías cómo el hombre había contratado sus servicios en Valladolid y se habían desplazado hasta la localidad de Íscar. Una vez allí, el cliente, que hablaba muy poco castellano, indicó al taxista que no tenía dinero para pagar el servicio y se dedicaron a recorrer la localidad buscando a un conocido que le pudiera prestar dinero para abonar la carrera.

Ante el resultado infructuoso, ambos acordaron volver a Valladolid y dirigirse a dependencias de la Policía Nacional, donde el taxista iba a presentar la correspondiente denuncia por lo ocurrido. El importe total de la carrera ascendió a 68,50 euros por una distancia recorrida de 85,3 kilómetros.

Los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del cliente como presunto autor de un delito de estafa. El detenido permaneció bajo custodia en los calabozos hasta ser oído en declaración en presencia de un abogado, para luego quedar en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.

El atestado instruido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente